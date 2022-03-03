Українці вже звикли до тривожних звуків сирени, війна триває тиждень. Найспокійніше зараз у західній частині нашої держави. Про це 24 каналу повідомили джерела в Офісі Президента.

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Ситуація в регіонах

Житомирщина. В обласному центрі вночі та зранку лунали повітряні тривоги. Загалом відносно спокійно.

На Кіровоградщині було спокійно, лише одна тривога вночі.

Волинь. Було тихо, одна повітряна тривога вночі.

У Херсоні лунало кілька тривог. Вночі по околиці міста гатили гради. На ранок — відносно тихо.

Запорізька область. У Запоріжжі тихо, у області ідуть бої.

Рівненщина, Вінниччина, Львівщина, Полтава, Чернівці, Тернопіль, Дніпро та Закарпаття – було спокійно.

На Хмельниччині тихо, але була одна повітряна тривога вночі.

Черкащина. В області за ніч була одна повітряна тривога. Зранку – в Умані.

На Чернігівщині вночі було кілька повітряних тривог – Чернігів, Прилуки, Ніжин, Ічня.

Сумщина. Звечора була одна повітряна тривога в Сумах і Тростянці. Ніч минула відносно спокійно.

В Івано-Франківську за ніч була одна тривога, але загалом спокійно.

Луганщина. Сєвєродонецьк та Лисичанськ обстілювали. У Лисичанську снаряд прилетів поблизу обласної дитячої лікарні, є незначні пошкодження. Гаряче у Попасній, перебили газовід.

Донецька область. Маріуполь вистояв, у Волновасі наближається гуманітарна катастрофа, бо немає гуманітарного коридору. Український католицький університет передав Папі Римському прохання про сприяння у створенні гуманітарного коридору. Бо звернення до міжнародних гуманітарних організацій поки не дало результату.

В Одесі було відносно спокійно, одна тривога вночі.

Миколаївщина. Під ранок у Первомайському районі два авіаудари в селі Генівка, жертв немає. Зранку — сигнал тривоги. У Вознесенську було гаряче.

Харківська область. Повітряна атака була практично всю ніч на місто: завод Шевченка, житлові будинки. В області атакували Ізюмський район.

Київщина. Декілька тривог по всій області і окремо — по Василькову та Білій Церкві. Бориспільський, Обухівський, Броварський – ніч відносно спокійно минула. Вишгородський – ситуація напружена.



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