Окупанти продовжують свій наступ на Київ вже 8-ий день. Через цинічні обстріли мирних районів Бородянки постраждали сотні людей. У ДСНС про це розповіли 3 березня.

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Київська область: рятувальники Бучанського району спільно з волонтерами евакуювали більше двохсот мешканців Бородянки,

– мовиться в повідомленні.

Разом із тим ДСНС оприлюднила відео, який вигляд має селище зараз. На записі видно багато потрощених будівель та авто. Поблизу житлових будинків – досі є незначна пожежа.

Наслідки руйнувань у Бородянці: відео

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