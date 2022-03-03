Оккупанты продолжают свое наступление на Киев уже 8-й день. Из-за циничных обстрелов мирных районов в Бородянке пострадали сотни людей. В ГСЧС об этом рассказали 3 марта.

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Киевская область: спасатели Бучанского района совместно с волонтерами эвакуировали более двухсот жителей Бородянки,

– говорится в сообщении.

Вместе с тем ГСЧС обнародовала видео, как выглядит поселок сейчас. На записи видно много разбитых зданий и авто. Вблизи жилых домов – до сих пор есть незначительный пожар.

Последствия разрушений в Бородянке: видео

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