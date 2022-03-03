Как отметили в Нацполиции Украины, заявки от населения в ГСЧС не поступали.

Важно Как Украина пережила ночь на 3 марта в условиях войны

Наши ПВО успешно сбили вражеские ракеты

По предварительной информации, воздушные объекты врага были сбиты силами против воздушной обороны. Информация о количестве и месте взрывов уточняется. Подразделения ГСЧС не привлекались.

В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты пытаются добраться до северных районов Киева. В то же время, они стараются избежать любой "встречи" с украинскими военными.

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