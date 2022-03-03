За його словами, близько половини з 3-мільйонного населення міста виїхали. Зокрема, влада евакуювала багатьох дітей-сиріт до Польщі та Німеччини.

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Ситуація напружена, люди стурбовані, бо снаряди постійно влучають в житлові квартали або важливі об'єкти інфраструктури,

– заявив Кличко.

Мер столиці розповів, що кияни вже тиждень безперервно сидять у своїх підвалах, бо постійно спрацює сигналізація про авіанальоти.

"З порожніми вулицями, нестачею їжі та закритими аптеками Київ все ще почувається краще, ніж Харків на північному сході України, який сильно обстріляла Росія", – додав він.

Додамо, що у Києві у ніч проти 3 березня було відносно спокійно. Місцеві заявляють, що чули 3 – 4 вибухи. За попередньою інформацією повітряні ракети ворога були збиті силами проти повітряної оборони. Інформація про кількість та місце вибухів уточнюється.

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