За його словами, українцям нікуди відступати, і вони будуть захищати свою Батьківщину від російських загарбників.

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Віталій Кличко розповів, що Росія обстрілює українські міста, але не може захопити Київ.

Тисячі, вже десятки тисяч гинуть у цій війні проти України. І ця кількість, на жаль, буде тільки зростати,

– сказав Кличко.

Додамо, українські військові продовжують відбивати атаки ворогів та намагаються не допустити окупації нашої території. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що жодний центр не здається без бою.

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