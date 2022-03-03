За його словами, українцям нікуди відступати, і вони будуть захищати свою Батьківщину від російських загарбників.

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Виталий Кличко рассказал, что Россия обстреливает украинские города, но не может захватить Киев.

Тысячи, уже десятки тысяч погибают в этой войне против Украины. И это количество, к сожалению, будет только расти,

– сказал Кличко.

Добавим, что украинские военные продолжают отражать атаки врагов и пытаются не допустить оккупации нашей территории. Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что ни один центр не сдается без боя.

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