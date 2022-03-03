Шмигаль заявив під час брифінгу, що російський бліцкриг не вдався.

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За його словами, в містах і селах люди блокують техніку, нападають на колони окупантів та захоплюють російських солдатів.

Жоден обласний центр не здається без бою. Ніхто не зустрічає окупантів хлібом та сіллю. Україна переходить до тотального супротиву,

– додав Шмигаль.

Прем’єр-міністр запевнив, що весь світ на нашому боці. Тисячі добровольців зі всього світу їдуть воювати за Україну, ми вже отримали тонни зброї від наших партнерів, а Генасамблея ООН визнала, що Росія вчинила агресію проти України.

Звернення Прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля:

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