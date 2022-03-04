Это актуальная информация по состоянию на 6:00 4 марта. Соответствующее сообщение появилось на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в фейсбуке.

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ВСУ объяснили ситуацию

Там подчеркнули, что в то же время враг пытается ослабить сопротивление в заблокированных населенных пунктах. Впрочем, в ходе выполнения этих задач оккупанты уже исчерпали основную часть оперативных резервов.

Поэтому они начали подготовку переброски дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Также добавили, что вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок российских оккупантов уже были введены в операцию.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что власти готовят жителей столицы к возможным сложным событиям. При этом настроение в городе – боевое и патриотическое,

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