Это актуальная информация по состоянию на 6:00 4 марта. Соответствующее сообщение появилось на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в фейсбуке.
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ВСУ объяснили ситуацию
Там подчеркнули, что в то же время враг пытается ослабить сопротивление в заблокированных населенных пунктах. Впрочем, в ходе выполнения этих задач оккупанты уже исчерпали основную часть оперативных резервов.
Поэтому они начали подготовку переброски дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Также добавили, что вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок российских оккупантов уже были введены в операцию.
Ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что власти готовят жителей столицы к возможным сложным событиям. При этом настроение в городе – боевое и патриотическое,
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