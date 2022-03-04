Украинские города уже подверглись разрушениям от этого оружия. Однако, как говорят в Генштабе ВСУ, оккупанты уже почти исчерпали запас своих Калибров.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Россияне почти исчерпали свои калибры

Для осуществления ракетных ударов по объектам на территории Украины российские захватчики, как заверили в Генеральном штабе Вооруженных сил, использовали почти весь боезапас ракет комплекса Калибр, собранных для нападения на наше государство. Однако сейчас они пытаются пополнить свои запасы.

На протяжении суток враг, как ни старался, не добился существенных успехов в продвижении вперед. Поэтому сосредоточил усилия на инженерном оборудовании своих позиций.

Простыми словами, попытается окопаться в нашей земле. Что ж, там его и похороним.