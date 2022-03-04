В Офисе генпрокурора рассказали о военных преступлениях России на Киевщине. С 24 февраля захватчики совершили там 47 обстрелов гражданских объектов.

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Бородянку разрушили

Там также отметили, что прокуроры Киевщины уже зарегистрировали 69 уголовных производств по фактам военных преступлений России. В частности – из-за разбомбленной оккупантами Бородянки.

Ракетными ударами и артиллерией практически полностью разрушена гражданская инфраструктура города Бродянка и частный сектор города Буча,

– говорится в сообщении.

Ранее глава украинского МИД показал в сети шокирующие последствия российской атаки на Бородянку. Он призвал немедленно закрыть небо над Украиной. "Действуйте сейчас", – подчеркнул министр.

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