Ранковий "фітнес": пасажирам київської маршрутки довелося штовхати її по дорозі

У Києві пасажирам маршрутки довелося штовхати поламаний транспорт, аби доїхати на роботу. Таке відео оприлюднили у соцмережах вранці 2 грудня.

Трапився інцидент на вулиці Академіка Туполєва. На кадрах видно, що маршрутка не змогла завестися. Аби запустити двигун, чотирьох чоловіків попросили впертися в неї руками і хоч якось розігнати.

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"Актуальні" 20 гривень

Кияни обурилися, що такий громадський транспорт зовсім не відповідає їхнім уявленням про комфорт і зручність. Крім того, люди не розуміють, чому за таку якість послуг з перевезення невдовзі їм доведеться платити по 20 гривень.

Маршрутка-"трансформер"

На початку жовтня у київській маршрутці №509, яка курсує між вулицею Милославською та Ялтинською, відпали двері.

Вони впали на зупинку і лише дивом нікого не травмували.

Згодом власника цієї маршрутки оштрафували на 17 тисяч гривень, а на його компанію склали 6 актів про порушення.

На вулиці Академіка Туполєва пасажири штовхали маршрутку: відео

Текст публікації dtp.kiev.ua:

Кращому транспорту в Києві бути. Гарний фітнес перед роботою. А скоро таке "задоволення" може коштувати 20 гривень. Київ, Туполєва.