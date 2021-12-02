Ранковий "фітнес": пасажирам київської маршрутки довелося штовхати її по дорозі
Джерело:телеграм-канал dtp.kiev.ua
У Києві пасажирам маршрутки довелося штовхати поламаний транспорт, аби доїхати на роботу. Таке відео оприлюднили у соцмережах вранці 2 грудня.
Трапився інцидент на вулиці Академіка Туполєва. На кадрах видно, що маршрутка не змогла завестися. Аби запустити двигун, чотирьох чоловіків попросили впертися в неї руками і хоч якось розігнати.
Актуально Дорожче, ніж в Європі: чому, коли та на скільки підвищать ціни на проїзд у Києві
"Актуальні" 20 гривень
Кияни обурилися, що такий громадський транспорт зовсім не відповідає їхнім уявленням про комфорт і зручність. Крім того, люди не розуміють, чому за таку якість послуг з перевезення невдовзі їм доведеться платити по 20 гривень.
Маршрутка-"трансформер"
- На початку жовтня у київській маршрутці №509, яка курсує між вулицею Милославською та Ялтинською, відпали двері.
- Вони впали на зупинку і лише дивом нікого не травмували.
- Згодом власника цієї маршрутки оштрафували на 17 тисяч гривень, а на його компанію склали 6 актів про порушення.
На вулиці Академіка Туполєва пасажири штовхали маршрутку: відео
Текст публікації dtp.kiev.ua:
Кращому транспорту в Києві бути. Гарний фітнес перед роботою. А скоро таке "задоволення" може коштувати 20 гривень. Київ, Туполєва.