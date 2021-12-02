Случился инцидент на улице Академика Туполева. На кадрах видно, что маршрутка не смогла завестись. Чтобы запустить двигатель, четверых мужчин попросили упереться в нее руками и хоть как-то разогнать.

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"Актуальные" 20 гривен

Киевляне возмутились, что такой общественный транспорт совсем не соответствует их представлениям о комфорте и удобстве. Кроме того, люди не понимают, почему за такое качество услуг по перевозке вскоре им возможно придется платить по 20 гривен.

Маршрутка-"трансформер"

В начале октября в киевской маршрутке №509, которая курсирует между улицей Милославской и Ялтинской, отпали двери.

Они упали на остановку и чудом никого не травмировали.

Впоследствии владельца этой маршрутки оштрафовали на 17 тысяч гривен, а на его компанию составили 6 актов о нарушении.

На улице Академика Туполева пассажиры толкали маршрутку: видео

Текст публикации dtp.kiev.ua:

Лучшему транспорту в Киеве быть. Хороший фитнес перед работой. А скоро такое "удовольствие" может стоить 20 гривен. Киев, Туполева.