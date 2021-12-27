У ресторані під Києвом сталася бійка зі стріляниною
Джерело:поліція Київської області
Надзвичайна подія трапилася ввечері 26 грудня біля одного з закладів села Карапиші Київської області. Між клієнтами ресторану стався конфлікт, який закінчився бійкою та стріляниною.
Про бійку зі стріляниною поліцейські дізналися від свідків події близько 22:00 26 грудня. Правоохоронці швидко вирушили на місце події та навіть встигли затримати власника зброї.
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Дії чоловіка кваліфікували як хуліганство з використанням зброї. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує до 7 років ув'язнення.
Прийшов на допомогу та стріляв у повітря
- Як з'ясували слідчі, почалося все з того, що чоловіки з двох компаній вийшли на вулицю подихати свіжим повітрям.
- Біля закладу між ними виникла сварка, під час якої 42-річний мешканець Миронівки отримав удар кулаком по обличчю.
- Постраждалий побіг всередину та покликав своїх друзів на допомогу.
- Коли натовп почав битися, один з учасників події дістав травматичний пістолет та зробив попереджувальний постріл. Через кілька секунд він вистрелив вдруге, але вже у бік натовпу.
Гумові кулі, на щастя, нікого не зачепили. Однак, згідно з законом, використовувати травматичну зброю не можна навіть у випадку, якщо вона зареєстрована. Втім, мати пістолет такого типу можуть лише правоохоронці, депутати, судді та журналісти. Ким саме є затриманий, у поліції не розповіли.
Судячи з того, що правоохоронці не кажуть про відкриття провадження щодо незаконного зберігання зброї, пістолет у зловмисника був цілком офіційно. Фігуранта провадження затримали у самому ресторані. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.
Дивіться відео стрілянини біля ресторану на Київщині: