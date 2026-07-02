Чітко спланована: офіцер ЗСУ сказав, що стало великим викликом під час атаки на Київ

Росія змінила тактику під час масованої атаки на Київ, розділивши удар на кілька чітко спланованих хвиль. Ворог намагався виснажити українську ППО, знайти слабкі місця в захисті та вперше настільки помітно поєднав велику кількість балістики з реактивними дронами.

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу пояснив, що найбільшим викликом стало застосування реактивних "Шахедів" і ракет-дронів "Бандероль". Вони летять швидше й вище за звичайні безпілотники, тому для їхнього знищення часто доводиться залучати значно дорожчі засоби ППО або тактичну авіацію.

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Реактивні дрони стали новим технологічним викликом

Росіяни вибудували атаку так, щоб українські сили реагували на цілі поетапно, а ворог міг перевіряти, де захист працює слабше. Ударні засоби заходили не суцільним потоком, а окремими групами, що давало змогу шукати маршрути для обходу протиповітряної оборони.

Кілька хвиль були чітко розмежовані й чітко сплановані, щоб виснажити наші засоби ППО, знайти білі плями та можливості для обходу захисту,

– пояснив Ткачук.

Однією з головних особливостей стало застосування реактивних безпілотників різних типів. Серед них була й "Бандероль", яка здатна летіти на великій висоті зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину. Це не модифікація іранського "Шахеда", а російська розробка, створена за логікою українських дронів-ракет на кшталт "Лютого" чи FP-2.

Висота і швидкість польоту роблять такі цілі недосяжними для більшості мобільних вогневих груп та звичайних дронів-перехоплювачів. Для їхнього знищення доводиться залучати дорожчі ракети зенітних комплексів або тактичну авіацію, хоча сам реактивний безпілотник коштує значно менше за крилату чи балістичну ракету.

Для нас це новий технологічний виток боротьби. Потрібно вже зараз створювати рішення, які дозволять збивати такі цілі дешевше, бо на подібні виклики треба реагувати стратегічно,

– наголосив майор ЗСУ.

Небезпека цієї атаки полягала не лише в її масштабі. Росіяни одночасно перевіряли нову побудову хвиль і засоби, проти яких Україні ще потрібно наростити достатню кількість доступних перехоплювачів.

Велика кількість балістики оголила дефіцит ракет ППО

Ще однією складною особливістю атаки стала кількість балістичних цілей. Росія запустила 24 ракети "Іскандер" і чотири "Циркони", водночас Повітряні сили повідомили про 25 влучань. Такий результат свідчить не про зміну складу сил, які відбивають удари, а насамперед про обмежені можливості протибалістичної оборони.

Тут, на жаль, є проблема із засобами ППО, а конкретно – з ракетами PAC-3,

– пояснив Ткачук.

Росія накопичила значно більше балістичних ракет, ніж Україна має засобів для їхнього перехоплення. Виробництво ворога теж обмежене, однак нині він робить більший акцент саме на балістиці, проти якої значно важче працювати, ніж проти більшості крилатих ракет і звичайних безпілотників.

Україна шукає дешевші рішення для такого захисту. У процесі розвитку перебуває проєкт "Фрея", який має посилити власні антибалістичні спроможності, а українська влада паралельно обговорює з американською стороною додаткове посилення ППО.

Зараз балістики багато, і з нею важко боротися. Маємо працювати над власним антибалістичним захистом, а також із партнерами,

– наголосив майор ЗСУ.

Поки потрібних засобів і ракет недостатньо, кожна масована атака створює для системи захисту надзвичайне навантаження. Поєднання реактивних дронів із великою кількістю балістики показує, що Росія намагається не лише пробити ППО, а й змусити Україну витрачати найдорожчі та найдефіцитніші перехоплювачі.

Ткачук пояснив, як Росія виснажує ППО України: дивіться відео