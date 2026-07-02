Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала пояснил, что самым серьезным вызовом стало применение реактивных "Шахедов" и ракет-дронов "Бандероль". Они летят быстрее и выше обычных беспилотников, поэтому для их уничтожения часто приходится задействовать значительно более дорогостоящие средства ПВО или тактическую авиацию.

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Реактивные дроны стали новым технологическим вызовом

Россияне построили атаку так, чтобы украинские силы реагировали на цели поэтапно, а враг мог проверять, где защита работает слабее. Ударные средства заходили не сплошным потоком, а отдельными группами, что позволяло искать маршруты для обхода противовоздушной обороны.

Несколько волн были четко разграничены и тщательно спланированы, чтобы измотать наши средства ПВО, найти "белые пятна" и возможности для обхода защиты,

– пояснил Ткачук.

Одной из главных особенностей стало применение реактивных беспилотников различных типов. Среди них была и "Бандероль", способная лететь на большой высоте со скоростью более 500 километров в час. Это не модификация иранского "Шахеда", а российская разработка, созданная по аналогии с украинскими дронами-ракетами типа "Лютого" или FP-2.

Высота и скорость полета делают такие цели недосягаемыми для большинства мобильных огневых групп и обычных дронов-перехватчиков. Для их уничтожения приходится задействовать более дорогие ракеты зенитных комплексов или тактическую авиацию, хотя сам реактивный беспилотник стоит значительно дешевле крылатой или баллистической ракеты.

Для нас это новый технологический виток борьбы. Нужно уже сейчас разрабатывать решения, которые позволят сбивать такие цели дешевле, ведь на подобные вызовы нужно реагировать стратегически,

– подчеркнул майор ВСУ.

Опасность этой атаки заключалась не только в ее масштабе. Россияне одновременно тестировали новую структуру волн и средства, против которых Украине еще предстоит нарастить достаточное количество доступных перехватчиков.

Большое количество баллистических ракет обнажило дефицит ракет ПВО

Еще одной сложной особенностью атаки стало количество баллистических целей. Россия запустила 24 ракеты "Искандер" и четыре "Цирконы", при этом Воздушные силы сообщили о 25 попаданиях. Такой результат свидетельствует не об изменении состава сил, отражающих удары, а прежде всего об ограниченных возможностях противобаллистической обороны.

Здесь, к сожалению, есть проблема со средствами ПВО, а конкретно – с ракетами PAC-3,

– пояснил Ткачук.

Россия накопила значительно больше баллистических ракет, чем у Украины есть средств для их перехвата. Производство противника тоже ограничено, однако сейчас он делает больший акцент именно на баллистике, против которой значительно сложнее бороться, чем против большинства крылатых ракет и обычных беспилотников.

Украина ищет более доступные решения для такой защиты. В стадии разработки находится проект "Фрея", который должен усилить собственные противоракетные возможности, а украинские власти параллельно обсуждают с американской стороной дополнительное укрепление ПВО.

Сейчас баллистики много, и с ней трудно бороться. Мы должны работать над собственной противоракетной защитой, а также с партнерами,

– подчеркнул майор ВСУ.

Пока необходимых средств и ракет недостаточно, каждая массированная атака создает для системы защиты чрезвычайную нагрузку. Сочетание реактивных дронов с большим количеством баллистических ракет показывает, что Россия пытается не только пробить ПВО, но и заставить Украину тратить самые дорогие и дефицитные перехватчики.

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