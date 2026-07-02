Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Как люди в Киеве укрывались от массированной атаки в метро?

В ночь на 2 июля, во время массированной комбинированной атаки России на Киев, на станциях столичного метрополитена от воздушной тревоги укрывались 52 500 человек. Из них почти 4 500 – дети.

В КГГА отметили, что это самое большое количество людей, находившихся в укрытиях на станциях метро во время ночной воздушной тревоги за последние годы.

По информации КП "Киевский метрополитен", во время объявления воздушной тревоги 46 подземных станций работают в режиме укрытия. Для людей открыты все без исключения вестибюли, что позволяет быстро добраться до безопасного места. Городские власти в очередной раз призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и своевременно переходить в укрытия, ведь российские атаки на столицу продолжаются регулярно и представляют серьезную угрозу для гражданского населения.

Люди использовали метро в Киеве в качестве укрытия / Фото КГГА

Напомним, в ночь на 2 июля Россия совершила одну из самых массированных воздушных атак по Украине, запустив 570 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 496 беспилотников. Основной целью удара стал Киев. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 524 воздушные цели, однако зафиксированы попадания в 33 местах и падение обломков еще в 18. К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

Всего в результате российского удара в Киеве повреждено более 20 жилых домов, а спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки в 15 местах. В результате массированной российской атаки число пострадавших в столице возросло до 86 человек, а число погибших – до 13. Самая сложная ситуация сохраняется в Дарницком районе, где продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами спасатели продолжают искать 15-летнюю девушку и ее семью.

В связи с трагедией 3 июля в Киеве объявили Днем траура по погибшим. В этот день на всех коммунальных зданиях города будут приспущены государственные флаги, также это рекомендовано сделать учреждениям государственной и частной формы собственности. Кроме того, в столице отменят все развлекательные мероприятия.