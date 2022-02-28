Росія проводить перегрупування: намагається захопити Київ та низку великих міст
Джерело:генштаб ЗСУ
Окупаційні війська Росії почали перегруповуватись. Вони намагаються захопити Київ і низку інших великих міст, але наразі це безуспішно.
Такі дані з фронту оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ ввечері 28 лютого. Проте там акцентували, наші військові дають гідну відсіч і продовжують успішно ліквідовувати окупантів.
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Які міста хочуть захопити
Перегрупування військ ворога відбувалося протягом цілого дня. Вони також накопичували бронетехніку й ракетно-артилерійсье озброєння.
Наша розвідка постійно моніторить рух кремлівських загарбників і встановила, що накопичення йде в кількох напрямках. Насамперед вони хочуть оточити й захопити Київ.
Російські окупанти, зокрема, хочуть захопити:
- Харків;
- Чернігів;
- Одесу;
- Херсон;
- Маріуполь.
Значну частину техніки для захоплення та обстрілу мирних міст вороги завозять із окупованого Криму та Білорусі. Проте наразі всі спроби штурму окупантів були безуспішними.
Противник, втрачаючи наступальний потенціал, втрачає разом з ним і людське обличчя. По всій смузі наступу фіксуються численні випадки порушення російським агресором законів війни та міжнародного гуманітарного права,
– додали в ЗСУ.
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Текст допису з фейсбуку генштабу ЗСУ:
Упродовж дня війська агресора здійснювали перегрупування та накопичення бронетехніки і ракетно-артилерійського озброєння на визначених напрямках, насамперед з метою оточення та захоплення Києва та великих міст України, зокрема, Харкова, Чернігова, Одеси, Херсона і Маріуполя. Значна частка військової техніки прибуває з території Білорусі та через окуповану територію АР Крим.