Росія атакує Київщину: сили ППО знищують ворожі дрони
- Ввечері 6 лютого на Київщині пролунали вибухи через атаку дронів з Чернігівщини.
- Сили ППО України активно працюють для знищення ворожих безпілотників у регіоні.
Ввечері 6 лютого на Київщині прогриміли вибухи. Раніше Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА на область.
Про це повідомили у Київській ОВА.
Що відомо про вибухи на Київщині?
О 17:15 6 лютого сигнали повітряної тривоги пролунали у Вишгородському районі Київщини. Повітряні сили України попередили про рух ударних безпілотників з Чернігівщини на Київську область.
Вже за 15 хвилин після початку тривоги у Київській ОВА повідомили про роботу сил ППО.
Станом на 17:50 загроза для області залишається актуальною, тож місцева влада закликала мешканців перебувати у безпечних місцях.
Які міста нещодавно атакувала Росія?
Вранці та вночі 6 лютого російські військові завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши понад 300 ударних дронів, "Кинджали" та крилаті ракети типу Х-59/69.
6 лютого вранці росіяни завдали комбінованого удару по Кропивницькому, використавши гіперзвукові ракети "Кинджал", крилаті ракети Х-69 та ударні безпілотники. У місті лунала серія вибухів.
У Полтавській області вибухи чули ввечері 5 лютого. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич писав, що працювала ППО по ворожих цілях.