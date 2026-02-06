Укр Рус
Київ Вибухи у Києві Росія атакує Київщину: сили ППО знищують ворожі дрони
6 лютого, 17:41
Оновлено - 18:10, 6 лютого

Росія атакує Київщину: сили ППО знищують ворожі дрони

Діана Подзігун
Основні тези
  • Ввечері 6 лютого на Київщині пролунали вибухи через атаку дронів з Чернігівщини.
  • Сили ППО України активно працюють для знищення ворожих безпілотників у регіоні.

Ввечері 6 лютого на Київщині прогриміли вибухи. Раніше Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА на область.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Що відомо про вибухи на Київщині?

О 17:15 6 лютого сигнали повітряної тривоги пролунали у Вишгородському районі Київщини. Повітряні сили України попередили про рух ударних безпілотників з Чернігівщини на Київську область. 

Вже за 15 хвилин після початку тривоги у Київській ОВА повідомили про роботу сил ППО. 

Станом на 17:50 загроза для області залишається актуальною, тож місцева влада закликала мешканців перебувати у безпечних місцях.

Які міста нещодавно атакувала Росія?

  • Вранці та вночі 6 лютого російські військові завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши понад 300 ударних дронів, "Кинджали" та крилаті ракети типу Х-59/69.

  • 6 лютого вранці росіяни завдали комбінованого удару по Кропивницькому, використавши гіперзвукові ракети "Кинджал", крилаті ракети Х-69 та ударні безпілотники. У місті лунала серія вибухів.

  • У Полтавській області вибухи чули ввечері 5 лютого. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич писав, що працювала ППО по ворожих цілях. 