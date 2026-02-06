Росія атакує Київщину: сили ППО знищують ворожі дрони

Ввечері 6 лютого на Київщині прогриміли вибухи. Раніше Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА на область.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Що відомо про вибухи на Київщині?

О 17:15 6 лютого сигнали повітряної тривоги пролунали у Вишгородському районі Київщини. Повітряні сили України попередили про рух ударних безпілотників з Чернігівщини на Київську область.

Вже за 15 хвилин після початку тривоги у Київській ОВА повідомили про роботу сил ППО.

Станом на 17:50 загроза для області залишається актуальною, тож місцева влада закликала мешканців перебувати у безпечних місцях.

