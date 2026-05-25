Били по "центру прийняття рішень": у ДСНС сказали, що насправді було у будівлі, яку атакували

Росія 24 травня завдала потужного удару по Києву. Через ворожу атаку зруйновано, зокрема, будівлю Головного управління ДСНС у Київській області. Ворог, вочевидь, вирішив, що це – "центр ухвалення рішень"

Під час атаки по Києву 24 травня зазнала прямого удару ракетою будівля Головного управління ДСНС у Київській області. Про наслідки ворожого удару повідомляє 24 Канал.

Які наслідки удару по будівлі ДСНС?

Ворог з вечора 23 травня почав поетапно завдавати ударів по Києву. Серед об'єктів, по яких він вдарив цілеспрямовано, – Головне управління ДСНС у Київській області.

Російська ракета влучила у дах п'ятого поверху будівлі, пройшла до третього і там зупинилася. Внаслідок удару зі 104 кабінетів Головного управління ДСНС жоден не вцілів. Також розбиті у будівлі усі скляні конструкції. Крім того, згоріли 10 автівок – і службових, і особистих, які були розташовані на території Головного управління.

Наслідки удару по будівлі Головного управління ДСНС у Київській області у Києві / фото 24 Канал

Ракетний удар був такої сили, що зруйнувалася також будівля Національного музею "Чорнобиль", який був розташований поруч. Наразі триває евакуація залишків матеріальних цінностей, частину експонатів музею вдалося врятувати.

Зверніть увагу! Внаслідок атаки 24 травня значних руйнувань зазнав Національний музей "Чорнобиль". Засновник Chornobyl Shop Ярослав Ємельяненко повідомив, що у будівлі знищена стіна, обвалилися перекриття третього та другого поверхів, мають руйнування усі три зали, а перший поверх повністю залитий водою. Також у МВС зазначили, що приблизно 40% музейних експонатів безповоротно втрачено. Одразу після атаки рятувальники та працівники музею стали евакуйовувати цінні предмети. Зокрема, вдалося врятувати експонати з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, який був встановлений на ЧАЕС після деокупації у 2022 році.

Голова ДСНС Андрій Даник розповів, що росіяни розраховували, що у цій будівлі був розташований регіональний центр управління з ліквідації надзвичайних ситуацій, і сподівалися знищити його. У такий спосіб вони планували дестабілізувати роботу рятувальних підрозділів у Києві та Київській області.

Росіяни стверджували, що били по "центрах ухвалення рішень", однак у будівлі ДСНС під час атаки перебував тільки особовий склад відомства. До того ж присутність військових неможливо прибрати на 1 – 2 години. Можливо, росіяни, які спрямували цей удар, погано вчилися і не розуміють різниці між "центром ухвалення рішень" та підрозділом управління рятувальними операціями,

– припустив голова ДСНС.

Він повідомив, що наразі головне завдання – провести евакуацію усієї важливої документації, тому що у будівлі були розміщені фінансові архіви. І від того, наскільки якісно це буде збережено, залежить дуже багато. Адже люди приходитимуть за довідками про зарплату, по кадрових питаннях, і їм потрібно буде надати відповідну інформацію.

Яких руйнувань зазнала будівля Головного управління ДСНС у Київській області: дивіться відео

Проте Головне управління ДСНС у Київській області продовжує працювати — воно релоковане в інші місця Києва та області.

Що відомо про масовану атаку на Київ?

Володимир Зеленський наголосив, що внаслідок російської атаки на Київ 24 травня зазнали пошкоджень 300 об'єктів, серед них 150 приватних та багатоповерхових будинків.

У Шевченківському та Подільському районах Києва 25 травня продовжуються роботи з ліквідації наслідків атаки. На місцях уражень працює близько 100 рятувальників ДСНС.

Президент зазначив, що, за попередніми даними, через російські удари у столиці поранено 87 людей, зокрема, троє дітей. У медичних закладах перебуває 21 особа. Щонайменше двоє людей загинули.

Раніше у ДСНС повідомляли, що у різних районах Києва на понад 40 локаціях працювали рятувальники. Вони ліквідували наслідки пожеж та руйнувань. Зокрема, у Шевченківському районі ворог влучив у п'ятиповерхівку. Через удар будівля спалахнула з першого по п'ятий поверх.

Також у Дарницькому районі виникло загоряння у гуртожитку. Звідти довелося евакуювати людей. Крім того, були зафіксовані пожежі у Деснянському районі – в ангарі та гаражному кооперативі.