Розбиті "Політ" і "Мрія": у Києві невідомі розтрощили унікальні вітражі

У Києві невідомі знищили вітражі "Політ" і "Мрія" в будинку культури заводу "Електронмаш". Їх створила художниця Олена Гнєдаш ще в 1985 році.

Вітражі знищили на Кільцевій дорозі 6 вересня. У мережі люди обурилися, адже їх можна було вберегти.

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Не є об'єктом культурної спадщини

У департаменті охорони культурної спадщини КМДА розповіли, що вітражі в них на обліку не було. Тобто їх не можна вважати об'єктом культурної спадщини.

Автором унікальних вітражів є українська художниця Олена Гнєдаш . Також вона створює гобелени (різновид килима) та мозаїки. Олена Гнєдаш є учасником міжнародних художніх виставок в Австрії, Польщі, Данії, Англії та інших країнах.

Влітку цього року до департаменту зверталися активісти, щоб надати вітражам і будинку такого статусу. Одна з небайдужих – Олена Борисова розповіла, що до Мінкульту та Інституту Нацпам'яті зверталися з проханням реставрувати їх.

До і після знищення вітражів / Фото з фейсбуку Юлії Мельник

В Інституті сказали, що це питання "поза їхньої компетенцією". Мінкульт натомість скерував до творчого комбінату "Художник".

У департаменті КМДА кажуть, що треба звертатися до власників вітражів – держпідприємства "Електронмаш". Вони мають попіклуватися про охорону вітражів та скерувати їх або до Музею історії міста Києва, або до Національного художнього музею України.