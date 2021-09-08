Як зазначили очевидці, сцена, встановлена на початку 2021 року у рамках масштабної реконструкції, вже потребує серйозного ремонту. Підлітки порізали дроти та поламали дах.

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Крім того, школярі повністю розмалювали конструкцію.

Сцена перетворилася на місце тусовок



Сцену відкрили на початку року / Фото "Київ без цензури"

Місцеві мешканці стверджують, що підлітки облюбували сцену ще у той момент, коли її лише почали монтувати.

Згодом досить буйні школярі каталися по ній на скейтах та велосипедах, грали у футбол та розмальовували, як хотіли.

Також діти порізали банер та всі дроти та пошкодили ті конструкції, які тільки змогли.



Яких збитків нанесли підлітки, невідомо / Фото"Київ без цензури"

Чому на постійні ігри підлітків на сцені жодним чином не реагували працівники муніципальної варти та поліцейські, невідомо.

Наразі залишаєтсья незрозумілим, скільки коштуватиме місту відновлення об'єкту, та хто саме цим займатиметься.