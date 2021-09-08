Как отметили очевидцы, сцена, установленная в начале 2021 года в рамках масштабной реконструкции, уже нуждается в серьезном ремонте. Подростки порезали провода и поломали крышу.

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Кроме того, школьники полностью разрисовали конструкцию.

Сцена превратилась в место тусовок



Сцену открыли в начале года / Фото "Киев без цензуры"

Местные жители утверждают, что подростки облюбовали сцену еще в тот момент, когда ее только начали монтировать.

Впоследствии достаточно буйные школьники катались по ней на скейтах и велосипедах, играли в футбол и разрисовывали, как хотели.

Также дети порезали баннер и все провода и повредили те конструкции, которые только смогли.



Какой ущерб нанесли подростки, неизвестно / Фото "Киев без цензуры"

Почему на постоянные игры подростков на сцене никак не реагировали работники муниципальной стражи и полицейские, неизвестно.

Сейчас остается непонятным, сколько будет стоить городу восстановление объекта, и кто именно будет этим заниматься.