Витражи уничтожили на Кольцевой дороге 6 сентября. В сети люди возмутились, ведь их можно было уберечь.
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Не является объектом культурного наследия
В департаменте охраны культурного наследия КГГА рассказали, что витражей у них на учете не было. То есть их нельзя считать объектом культурного наследия.
Летом этого года в департамент обращались активисты, чтобы придать витражам и дому такой статус. Одна из неравнодушных – Елена Борисова рассказала, что в Минкульт и Институт Нацпамяти обращались с просьбой реставрировать их.
До и после уничтожения витражей / Фото с фейсбука Юлии Мельник
В Институте сказали, что этот вопрос "вне их компетенции". Минкульт вместо этого направил в творческий комбинат "Художник".
В департаменте КГГА говорят, что надо обращаться к владельцам витражей – госпредприятию "Электронмаш". Они должны позаботиться об охране витражей и направить их или в Музей истории города Киева, или в Национальный художественный музей Украины.