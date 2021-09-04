Rozetka і Monobank виділять по мільйону на реставрацію костелу святого Миколая

Ввечері 3 вересня у костелі святого Миколая у Києві спалахнула пожежа, яка знищила унікальний орган та пошкодила внутрішнє оздоблення будівлі. Компанії Rozetka і Monobank вирішили виділити по 1 мільйону гривень на реставрацію будівлі.

Про виділення грошей на реставрацію у мережі спершу повідомив власник Rozetka Владислав Чечоткін. Згодом засновник Monobank Олег Гроховський підтримав ініціативу.

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На відновлення костелу дадуть гроші Rozetka і Monobank

Чечоткін зазначив, що вранці 4 вересня розмовляв з міністром культури Олександром Ткаченком, аби зрозуміти масштаби збитків, завданих костелу пожежею.

Він додав, що наразі точних оцінок немає, однак вже зрозуміло, що ремонтні роботи повинні початися ще до настання холодів.

Ми не можемо залишатися осторонь. Rozetka виділить 1 мільйон гривень на ці роботи. Закликаємо український бізнес приєднатися. Це наша історія. Наша гордість,

– написав власник компанії.

Він додав, що заради порятунку костелу слід об'єднуватися.

Згодом ініціативу підтримав і Monobank. "Чудова ініціатива і дуже правильна, добра справа! Monobank приєднується і також перерахує 1 мільйон гривень на відновлення церкви святого Миколая", – зазначив Гроховський.

Реакція Ткаченка на підтримку компаній

Міністр культури у телеграмі проінформував, що з усієї країни надходять повідомлення та дзвінки з пропозиціями допомоги костелу.

Наразі завдяки Владиславу Чечоткіну, Олегу Гороховському, Андрію Ставніцеру, Вікторії Михайльо вже маємо частину суми на протиаварійні роботи,

– заявив він.

Глава Мінкульту розповів, що повне відновлення костелу коштуватиме десятки мільйонів гривень, так, як і відновлення органу.

Усі охочі можуть долучитися до відновлення костелу

Усіх, хто хоче долучитися до відновлення костелу, просять перераховувати гроші на рахунок Національного будинку органної та камерної музики:

ЄДРПОУ: 05509524

ІПН: 055095226553

Р/р UA 893003460000026006016844102

Акціонерне товариство "Альфа-Банк" у Києві

Призначення платежу: благодійна допомога на реставраційні роботи.

Пожежа у костелі святого Миколая у Києві: що відомо

Загоряння у костелі святого Миколая, що на вулиці Великій Васильківській, сталось ввечері 3 вересня. Пожежа спалахнула між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилась на покрівлю будівлі.

О 22:40 вогонь локалізували, а о 23:26 пожежу повністю ліквідували.

У костелі працював Національний будинок органної та камерної музики, який якраз і користувався органом. Зараз Мінкульт шукає йому нове приміщення.

Голова МВС Денис Монастирський впевнений, що храм зможуть повністю відновити.

Орган для костелу святого Миколая виготовили у 1980 році майстри фірми Rieger-Kloss. Його унікальність полягає в тому, що він був сконструйований спеціально для зали костелу, з урахуванням інтер'єру та акустики. Орган мав 55 регістрів, розподілених між трьома мануалами та педальною клавіатурою, і 3 945 металевих та дерев'яних труб.

Текст повідомлення Владислава Чечоткіна:

Вчора сталася жахливе.

У Києві загорівся костел святого Миколая. Полум'я охопило будівлю, побудовану більш як сто років тому легендарним архітектором Владиславом Городецьким.

Вогнеборцям вдалося врятувати фасад, люди не постраждали, але згорів унікальний орган. Вранці розмовляв з міністром культури Олександром Ткаченком, щоб зрозуміти масштаб збитків.

Поки немає точних оцінок, але вже зрозуміло, що вогонь сильно пошкодив костел, щоб врятувати будівлю, ремонтні роботи повинні початися ще до настання холодів. Старт у найкоротші терміни!

Ми не можемо залишатися осторонь. Розетка виділить 1 000 000 гривень на ці роботи. Закликаємо український бізнес приєднатися. Це наша історія. Наша гордість.

Давайте об'єднаємо зусилля, щоб врятувати її!!