О выделении денег на реставрацию в сети сначала сообщил владелец Rozetka Владислав Чечеткин. Впоследствии основатель Monobank Олег Гроховский поддержал инициативу.

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На восстановление костела дадут деньги Rozetka и Monobank

Чечеткин отметил, что утром 4 сентября разговаривал с министром культуры Александром Ткаченко, чтобы понять масштабы ущерба, нанесенного костела пожаром.

Он добавил, что пока точных оценок нет, однако уже понятно, что ремонтные работы должны начаться еще до наступления холодов.

Мы не можем оставаться в стороне. Rozetka выделит 1 миллион гривен на эти работы. Призываем украинский бизнес присоединиться. Это наша история. Наша гордость,

– написал владелец компании.

Он добавил, что ради спасения костела следует объединяться.

Впоследствии инициативу поддержал и Monobank. "Великолепная инициатива и очень правильная, хорошее дело! Monobank присоединяется и также перечислит 1 миллион гривен на восстановление церкви святого Николая", – отметил Гроховский.

Реакция Ткаченко в поддержку компаний

Министр культуры в телеграме проинформировал, что со всей страны поступают сообщения и звонки с предложениями помощи костелу.

Сейчас благодаря Владиславу Чечеткину, Олегу Гороховскому, Андрею Ставницеру, Виктории Михайлё уже есть часть суммы на противоаварийные работы,

– заявил он.

Глава Минкульта рассказал, что полное восстановление костела стоить десятки миллионов гривен, так же, как восстановление органа.

Все желающие могут присоединиться к восстановлению костела

Всех, кто хочет приобщиться к восстановлению костела, просят перечислять деньги на счет Национального дома органной и камерной музыки:

ЕГРПОУ: 05509524

ИНН: 055095226553

Р/р UA +893003460000026006016844102

Акционерное общество "Альфа-Банк" в Киеве

Назначение платежа: благотворительная помощь на реставрационные работы.

Пожар в костеле святого Николая в Киеве: что известно

Возгорание в костеле святого Николая, что на улице Большой Васильковской, произошло вечером 3 сентября. Пожар вспыхнул между первым и вторым этажами и быстро распространился на кровлю здания.

В 22:40 огонь был локализован, а в 23:26 пожар полностью ликвидировали.

В костеле работал Национальный дом органной и камерной музыки, который как раз и пользовался органом. Сейчас Минкульт ищет ему новое помещение.

Глава МВД Денис Монастырский уверен, что храм смогут полностью восстановить.

Справка. Орган для костела святого Николая изготовили в 1980 году мастера фирмы Rieger-Kloss. Его уникальность заключается в том, что он был сконструирован специально для зала костела, с учетом интерьера и акустики. Орган имел 55 регистров, распределенных между тремя мануалами и педальной клавиатурой, и 3945 металлических и деревянных труб.

Текст сообщения Владислава Чечеткина:

Вчера произошло ужасное.

В Киеве загорелся костел святого Николая. Пламя охватило здание, построенное более ста лет назад легендарным архитектором Владиславом Городецким.

Пожарным удалось спасти фасад, люди не пострадали, но сгорел уникальный орган. Утром разговаривал с министром культуры Александром Ткаченко, чтобы понять масштаб убытков.

Пока нет точных оценок, но уже понятно, что огонь сильно повредил костёл, чтобы спасти здание, ремонтные работы должны начаться еще до наступления холодов. Старт в кратчайшие сроки!

Мы не можем оставаться в стороне. Розетка выделит 1 миллион гривен на эти работы. Призываем украинский бизнес присоединиться. Это наша история. Наша гордость.

Давайте объединим усилия, чтобы спасти ее!!