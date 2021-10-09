Розікрали 150 мільйонів на будівництві Подільського мосту: силовики вже вручили підозри

Слідчі встановили, що на будівництві Подільського мосту в Києві розікрали сумарно 150 мільйонів гривень. Фігурантам справи вже повідомили про підозру.

Зокрема мовиться про два епізоди розкрадання коштів – на суму 148 мільйонів гривень та на 1,8 мільйона. Причому відповідні роботи на ці гроші не підтверджені ані фактично, ані документально.

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Прокуратора викрила розкрадання 150 мільйонів гривень

Слідчі з'ясували, що в квітні 2017 року комунальне підприємство та генпідрядник уклали договір генпідряду щодо виконання робіт щодо будівництва Подільського мосту через Дніпро. Прокуратура виявила два факти розкрадання коштів:

спочатку орієнтовно 148 мільйонів гривень , за які генпідрядник залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використанням найманого нестандартного обладнання з операторами, включаючи переміщення важких вантажів та інші допоміжні послуги. Проте, згідно з висновком комплексної судової будівельно-технічної експертизи, виконання робіт на цю суму не підтверджується документально та фактично;

, за які генпідрядник залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використанням найманого нестандартного обладнання з операторами, включаючи переміщення важких вантажів та інші допоміжні послуги. Проте, згідно з висновком комплексної судової будівельно-технічної експертизи, виконання робіт на цю суму не підтверджується документально та фактично; згодом ще 1,8 мільйона гривень нібито для улаштування антикорозійного захисту металевих елементів несучих конструкцій на мосту. Проте експерти встановили, що обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають відомостям в документах.

Загальна сума заподіяних столичному бюджету збитків за цими епізодами становить близько 150 мільйонів гривень,

– розповіли в прокуратурі.

Саме тому прокуратура через розкрадання 148 мільйонів разом зі слідчими поліції повідомила про нові підозри:

першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва";

керівнику генпідрядної організації;

а також – двом керівникам підрядних організацій.

Через розкрадання 1,8 мільйона першому заступнику керівника "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та керівнику генпідрядної організації повідомлено про нові підозри за новими встановленими епізодами за службову недбалість та за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, повідомлення про підозру за привласнення й розтрату майна вручили двом керівникам підрядних організацій, які фактично були залучені для виконання робіт за завищеними цінами та обготівкування коштів.

Зверніть увагу! 16 серпня 2021 керівнику КП та генпідряднику вже повідомили про підозру за цими з статтями. Тоді мовилось про завищення вартості робіт з фарбування прольотних плит Подільського мосту на суму понад 4,5 мільйона гривень.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальній справі.

Коротко про останні викриття прокуратури Києва