В частности говорится о двух эпизодах хищения средств – на сумму 148 миллионов гривен и на 1,8 миллиона. Причем соответствующие работы на эти деньги не подтверждены ни фактически, ни документально.

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Прокуратора раскрыла хищение 150 миллионов гривен

Следователи выяснили, что в апреле 2017 года коммунальное предприятие и генподрядчик заключили договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского моста через Днепр. Прокуратура обнаружила два факта хищения средств:

сначала ориентировочно 148 миллионов гривен , за которые генподрядчик привлек подрядные организации для якобы оказания услуг с использованием наемного нестандартного оборудования с операторами, включая перемещение тяжелых грузов и другие дополнительные услуги. Однако, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, выполнение работ на эту сумму не подтверждается документально и фактически;

, за которые генподрядчик привлек подрядные организации для якобы оказания услуг с использованием наемного нестандартного оборудования с операторами, включая перемещение тяжелых грузов и другие дополнительные услуги. Однако, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, выполнение работ на эту сумму не подтверждается документально и фактически; впоследствии еще 1,8 миллиона гривен якобы для устройства антикоррозионной защиты металлических элементов несущих конструкций на мосту. Однако эксперты установили, что объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют сведениям в документах.

Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерба по этим эпизодам составляет около 150 миллионов гривен,

– рассказали в прокуратуре.

Именно поэтому прокуратура из-за хищения 148 миллионов вместе со следователями полиции сообщила о новых подозрениях:

первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева";

руководителю генподрядной организации;

а также – двум руководителям подрядных организаций.

За хищение 1,8 миллиона первому заместителю руководителя "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподрядной организации сообщено о новых подозрениях по новым установленным эпизодам за служебную халатность и за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Кроме того, сообщение о подозрении за присвоение и растрату имущества вручили двум руководителям подрядных организаций, которые фактически были привлечены для выполнения работ по завышенным ценам и обналичивания средств.

Обратите внимание! 16 августа 2021 года руководителю КП и генподрядчику уже сообщили о подозрении по этим статьям. Тогда говорилось о завышении стоимости работ по покраске пролетных плит Подольского моста на сумму свыше 4,5 миллиона гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование по уголовному делу.

Коротко о последних разоблачениях прокуратуры Киева