В частности говорится о двух эпизодах хищения средств – на сумму 148 миллионов гривен и на 1,8 миллиона. Причем соответствующие работы на эти деньги не подтверждены ни фактически, ни документально.
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Прокуратора раскрыла хищение 150 миллионов гривен
Следователи выяснили, что в апреле 2017 года коммунальное предприятие и генподрядчик заключили договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского моста через Днепр. Прокуратура обнаружила два факта хищения средств:
- сначала ориентировочно 148 миллионов гривен, за которые генподрядчик привлек подрядные организации для якобы оказания услуг с использованием наемного нестандартного оборудования с операторами, включая перемещение тяжелых грузов и другие дополнительные услуги. Однако, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, выполнение работ на эту сумму не подтверждается документально и фактически;
- впоследствии еще 1,8 миллиона гривен якобы для устройства антикоррозионной защиты металлических элементов несущих конструкций на мосту. Однако эксперты установили, что объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют сведениям в документах.
Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерба по этим эпизодам составляет около 150 миллионов гривен,
– рассказали в прокуратуре.
Именно поэтому прокуратура из-за хищения 148 миллионов вместе со следователями полиции сообщила о новых подозрениях:
- первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева";
- руководителю генподрядной организации;
- а также – двум руководителям подрядных организаций.
За хищение 1,8 миллиона первому заместителю руководителя "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподрядной организации сообщено о новых подозрениях по новым установленным эпизодам за служебную халатность и за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Кроме того, сообщение о подозрении за присвоение и растрату имущества вручили двум руководителям подрядных организаций, которые фактически были привлечены для выполнения работ по завышенным ценам и обналичивания средств.
Сейчас продолжается досудебное расследование по уголовному делу.
Коротко о последних разоблачениях прокуратуры Киева
- 4 октября правоохранители пришли с обысками в Голосеевский район, а 5 октября – в Святошинский. Говорится о районных коммунальных предприятиях по содержанию зеленых насаждений. На обоих объектах они искали доказательства нарушений.
- 5 октября на коммунальное предприятие "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Голосеевского района города Киева" пришли с обысками. Сотрудников подозревают в коррупционной схеме на 2 миллиона гривен. Правоохранители должны провести экспертизу найденных документов и продолжить расследовать дело.
- В этот же день силовики пришли с очередными обысками на коммунальные предприятия Киевтеплоэнерго, Киевводоканал, Зеленстроя и к фирмам-подрядчикам. Говорится о возможных похищениях средств при закупке оборудования на почти 10 миллионов.