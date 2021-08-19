Розкрадання 33 мільйонів: поліція обшукує підрядника КМДА

Поліцейські розслідують корупційний злочин, який нібито стався під час закупівлі програмного забезпечення комунальним підприємством "Київський інститутом земельних відносин". Правоохоронці кажуть, що працівники закладу буцімто сплатили завищену ціну.

Поліцейські з департаменту кіберполіції обшукують приміщення IT-компанії, яка постачала програмне забезпечення та обладнання комунальному підприємству КМДА. Злочин кваліфікували як розкрадання бюджетних коштів.

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Що саме інкримінують комунальникам та керівнику фірми-підрядника, наразі невідомо.

Переплатили 33 мільйона

За даними слідства, комунальне підприємство уклало договір про постачання програм для функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами на 43 мільйона гривень.

Директор приватної компанії нібито усвідомлював, що вартість товарів завищена, а посадовці прийняли акт прийому-передачі товару.

З обшуком до фірми правоохоронці прийшли для пошуку фінансових документів.

За результатами проведення слідчих дій буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної компанії та комунального підприємства "Київський інститут земельних відносин", яке є замовником вказаних робіт,

– зазначили у прокуратурі Києва.

Обшуки у комунальних підприємствах та департаментах КМДА проходять майже щодня вже кілька місцяців поспіль. У КМДА кажуть про політичне переслідування Віталія Кличка та влади столиці. В Офісі Президента хочуть звільнити мера столиці з посади голови Київської міської державної адміністрації. При цьому в Конституції України прописано, що цю посаду має обіймати людина, яку кияни обрали міським головою.