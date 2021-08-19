Полицейские из Департамента киберполиции обыскивают помещение IT-компании, которая поставляла программное обеспечение и оборудование коммунальному предприятию КГГА. Преступление квалифицировали как хищение бюджетных средств.

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Что именно инкриминируют коммунальщикам и руководителю фирмы-подрядчика, пока неизвестно.

Переплатили 33 миллиона

По данным следствия, коммунальное предприятие заключило договор о поставке программ для функционирования автоматизированной информационной системы учета и управления земельными ресурсами на 43 миллиона гривен.

Директор частной компании якобы осознавал, что стоимость товаров завышена, а чиновники приняли акт приема-передачи товара.

С обыском в фирму правоохранители пришли для поиска финансовых документов.

По результатам проведения следственных действий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной компании и коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений", которое является заказчиком указанных работ,

– отметили в прокуратуре Киева.

Обыски в коммунальных предприятиях и департаментах КГГА проходят почти ежедневно уже в нескольких местах подряд. В КГГА говорят о политическом преследовании Виталия Кличко и властей столицы. В офисе Президента хотят уволить мэра столицы с должности главы Киевской городской государственной администрации. При этом в Конституции Украины прописано, что эту должность должен занимать человек, которого киевляне избрали городским головой.