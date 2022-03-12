40 автобусов уже прибыли в Белогородку: людей перевезут в Киев

Сегодня в Киевской области проводят эвакуацию мирного населения из Немешаева и Микуличей. В Белогородку прибыли 40 автобусов. Эвакуированных людей потом перевезут в столицу.

Колонна из 40 автобусов смогла привезти людей из двух деревень Киевской области – Немешаева и Микуличей. Сейчас в Бородянке им оказывают необходимую помощь.

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После оказания помощи всех эвакуированных отправят в столицу.

Эвакуационные автобусы прибыли в Бородянку / Фото Киевской ОВА

Эвакуация в Киевской области: смотрите видео