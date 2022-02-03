В 80 раз больше, чем в прошлом году: в январе киевляне уплатили за парковку почти 2,9 миллиона
Источник:телеграмм-страница Константина Усова
Через приложение "Киев цифровой" горожане в январе оплатили почти 2,3 миллиона гривен за парковку. Об этом 2 февраля заявил заместитель главы КГГА Константин Усов.
Усов сообщил, что популярными при оплате парковки являются также Parking UA и Easypay. В целом за январь 21 568 водителей сделали 42 044 парковочных сессии.
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Поступления в бюджет от оплаты за парковку / Инфографика с телеграм-страницы Константина Усова
Сколько уплатили штрафов
Если сравнивать с январем 2021 года, то поступления от штрафов в столице выросли почти втрое. Киевляне в 2022 году заплатили 4,4 миллиона гривен, а инспекторы вынесли 12 910 постановлений о нарушениях. Кроме этого, они провели 2 273 эвакуации.
Бюджетные поступления от штрафов / Инфографика с телеграм-страницы Константина Усова
Водители-рекордсмены
По словам Усова, водитель Nissan Rogue получил за январь больше всего штрафов – 6. Наибольшую сумму за стоянку заплатил водитель Mazda 3 – 6 350 гривен.
Парковка в Киеве в 2021 году
Усов рассказал, что за 2021 год поступления в бюджет Киева за почасовую парковку выросли в 88 раз. Речь идет о 13 миллионах гривен и 10,5 миллионах гривен, которые поступили в бюджет за услуги предоплаченной парковки и продажу абонементных талонов.
Текст публикации Константина Усова
В январе 2022 г. киевляне уплатили за парковку почти 2,9 млн грн.
Это в 80 раз больше, чем в январе прошлого года.
Почти 2,3 млн оплачено через городское приложение "Киев цифровой". Также популярностью пользуются системы Parking UA и Easypay.
За месяц 21 568 водителей совершили 42 044 парковочных сессии.
Почти втрое по сравнению с прошлым годом выросли поступления от штрафов. За январь 2022 г. киевляне оплатили их 4,4 млн грн. Инспекторы вынесли 12 910 постановлений о возбуждении и осуществили 2 273 эвакуации.
И наша постоянная рубрика – "рекордсмены января".
Больше всего штрафов – 6 – получил водитель Nissan Rogue.
Наибольшую сумму за парковку – 6350 грн – оплатил водитель Mazda 3.
Будьте вежливыми и паркуйтесь по правилам!