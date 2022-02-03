В 80 раз больше, чем в прошлом году: в январе киевляне уплатили за парковку почти 2,9 миллиона

Через приложение "Киев цифровой" горожане в январе оплатили почти 2,3 миллиона гривен за парковку. Об этом 2 февраля заявил заместитель главы КГГА Константин Усов.

Усов сообщил, что популярными при оплате парковки являются также Parking UA и Easypay. В целом за январь 21 568 водителей сделали 42 044 парковочных сессии.

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Поступления в бюджет от оплаты за парковку / Инфографика с телеграм-страницы Константина Усова

Сколько уплатили штрафов

Если сравнивать с январем 2021 года, то поступления от штрафов в столице выросли почти втрое. Киевляне в 2022 году заплатили 4,4 миллиона гривен, а инспекторы вынесли 12 910 постановлений о нарушениях. Кроме этого, они провели 2 273 эвакуации.



Бюджетные поступления от штрафов / Инфографика с телеграм-страницы Константина Усова

Водители-рекордсмены

По словам Усова, водитель Nissan Rogue получил за январь больше всего штрафов – 6. Наибольшую сумму за стоянку заплатил водитель Mazda 3 – 6 350 гривен.

Парковка в Киеве в 2021 году

Усов рассказал, что за 2021 год поступления в бюджет Киева за почасовую парковку выросли в 88 раз. Речь идет о 13 миллионах гривен и 10,5 миллионах гривен, которые поступили в бюджет за услуги предоплаченной парковки и продажу абонементных талонов.

Текст публикации Константина Усова

В январе 2022 г. киевляне уплатили за парковку почти 2,9 млн грн.

Это в 80 раз больше, чем в январе прошлого года.

Почти 2,3 млн оплачено через городское приложение "Киев цифровой". Также популярностью пользуются системы Parking UA и Easypay.

За месяц 21 568 водителей совершили 42 044 парковочных сессии.

Почти втрое по сравнению с прошлым годом выросли поступления от штрафов. За январь 2022 г. киевляне оплатили их 4,4 млн грн. Инспекторы вынесли 12 910 постановлений о возбуждении и осуществили 2 273 эвакуации.

И наша постоянная рубрика – "рекордсмены января".

Больше всего штрафов – 6 – получил водитель Nissan Rogue.

Наибольшую сумму за парковку – 6350 грн – оплатил водитель Mazda 3.

Будьте вежливыми и паркуйтесь по правилам!