Усов повідомив, що популярними в оплаті паркування є також Parking UA та Easypay. Загалом за січень 21 568 водії зробили 42 044 паркувальні сесії.

До теми У Києві офіційно запустили послугу передплаченого паркування



Надходження до бюджету від оплати за паркування / Інфографіка з телеграм-сторінки Костянтина Усова

Скільки сплатили штрафів

Якщо порівнювати з січнем 2021 року, то надходження від штрафів у столиці зросли майже втричі. Кияни у 2022 році заплатили 4,4 мільйона гривень, а інспектори винесли 12 910 постанов щодо порушень. Крім цього, вони провели 2 273 евакуацій.



Бюджетні надходження від штрафів / Інфографіка з телеграм-сторінки Костянтина Усова

Водії-рекордсмени

За словами Усова, водій Nissan Rogue отримав за січень найбільше штрафів – 6. Найбільшу суму за стоянку заплатив водій Mazda 3 – 6350 гривень.

Паркування у Києві 2021 року

Усов розповів, що за 2021 рік надходження до бюджету Києва за погодинне паркування зросли у 88 разів. Мовиться про 13 мільйонів гривень та 10,5 мільйонів гривень, що надійшли до бюджету за послуги передплаченого паркування та продаж абонементних талонів.

Текст публікації Костянтина Усова

У січні 2022 р. кияни сплатили за паркування майже 2,9 млн грн.

Це у 80 разів більше, ніж у січні минулого року.

Майже 2,3 млн сплачено через міський додаток "Київ цифровий". Також популярністю користуються системи Parking UA та Easypay.

За місяць 21 568 водіїв здійснили 42 044 паркувальні сесії.

Майже втричі порівняно з минулим роком зросли надходження від штрафів. За січень 2022р. кияни сплатили їх 4,4 млн грн. Інспектори винесли 12 910 постанов про порушення і здійснили 2 273 евакуації.

І наша постійна рубрика – "Рекордсмени січня".

Найбільше штрафів – 6 – отримав водій Nissan Rogue.

Найбільшу суму за паркування – 6350 грн – сплатив водій Mazda 3.

Будьте чемними і паркуйтеся за правилами!