Абсолютно исключаем вариант сдачи Киева, – Кличко

Российские оккупанты до сих пор пытаются захватить Киев. По словам городского главы Виталия Кличко, варианта сдачи столицы категорически не может быть.

По словам мэра, рассматривают различные варианты развития событий. Не исключают даже худших.

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Сдачи Киева врагам не будет

Кличко отметил, что об одном варианте развития событий даже не может быть речи.

Мы абсолютно исключаем вариант сдачи Киева. Никто из Киева не уйдет. И уже сейчас мы делаем из каждой улицы, дома или блокпоста крепость. Чем удивлены сейчас все на Западе? Удивлены духом украинцев. Откровенно хочу сказать, что я горжусь,

– добавил городской глава.

Как боец и представитель спорта в прошлом он заметил, что ни размер, ни мышцы в соревнованиях не играют никакой роли.

"Большую роль играет сила духа человека. Возможно сейчас некстати какие-то параллели проводить, но мы знаем, что у русских есть большая армия. Мы знаем, что оборудование, ракет и всего остального у нее больше чем у Украины, но силы духа такой, как у украинцев, нет", – отметил Кличко.

Мэр заявил, что оккупанты уже увидели, что их в Украине никто не ждал с хлебом и солью. Наоборот, украинцы – недовольны и разъярены. К врагам есть только ненависть и требования уйти.

Кличко подытожил, что главное помнить одно – мы на нашей земле, поэтому бежать нам некуда. В то же время те обстрелы, которые сейчас происходят, добавляют лишь дополнительной ненависти, чтобы как можно скорее "этот корабль ушел... мы знаем куда".

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