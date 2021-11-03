Аэропорт "Киев" оконфузился, назвав Стокгольм столицей Швейцарии

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) допустил ошибку в анонсе нового рейса в Стокгольм. В заметке, обнародованной 3 ноября, город назвали столицей Швейцарии, а не Швеции.

Через некоторое время пресс-служба аэропорта все-таки исправила ошибку. Но в истории изменений публикации до сих пор видно, какой была начальная версия текста.

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Первый вариант сообщения аэропорта Киев / Скриншот страницы

Ошибку в заметке исправили после того, как на нее обратили внимание пользователи фейсбука / Скриншот страницы

Заблудились на карте Европы

Аэропорт решил порадовать своих пассажиров известием о новом рейсе лоукостера.

Однако в публикации случайно перепутал две европейские столицы.

Внимательные читатели обратили внимание на грубую ошибку и начали троллить представителей "Жулян".

Рады сообщить о новом маршруте авиакомпании Wizz Air, который объединит Киев со Стокгольмом уже в декабре этого года! Поэтому, начиная с 16 декабря украинские пассажиры смогут открыть для себя столицу Щвейцарии, отправившись в путешествие из Международного аэропорта "Киев",

– написали представители пресс-службы.

Украинцы шутят о следе Мендель

В комментариях под первым вариантом статьи, украинцы начали шутить, что в аэропорт, вероятно, пришла работать экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Ведь она в свое время тоже несколько раз путала названия стран и их столицы между собой.

Текст публикации аэропорта Киев:

Рады сообщить о новом маршруте авиакомпании Wizz Air, который объединит Киев со Стокгольмом уже в декабре этого года!

Поэтому, начиная с 16 декабря украинские пассажиры смогут открыть для себя столицу Швеции, отправившись в путешествие из Международного аэропорта "Киев".