Активисты "Києве, мий" объявили сбор средств на клининговое устройство почти за 600 тысяч

Представители общественной организации "Києве, мий" объявили о проведении вечеринки для сбора денег на специальное устройство для удаления граффити Tornado ACS Elite. Стоимость этого агрегата – 583 тысячи гривен.

Активисты сообществе "Києве, мий", недавно обратились к жителям столицы с вопросом, сколько денег они готовы пожертвовать на приобретение этого устройства. Впоследствии в организации решили, что покупка устройства вполне вероятна.

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Для сбора средств 15 октября проведут закрытую вечеринку. Состоится она в PR BAR.

Позволит работать эффективнее и дешевле

В "Києве, мий" отметили, что Tornado ACS Elite:

не требует горючего и обслуживания;

не использует воду;

может использоваться в холодное время года;

не требует растворителей;

не требует грузового транспорта;

работает на любой поверхности.

В нашей работе это устройство может стать настоящим "гейм-чейнджером", поскольку с его помощью мы сможем достигать качественно лучшего результата в три раза быстрее и в десять раз дешевле. Кроме того, нам больше не придется дышать смывкой старой краски, а мы давно об этом мечтаем,

– подчеркнули активисты.

Чтобы посетить вечеринку "Києве, мий", каждый желающий должен купить любой из билетов по ссылке.

Кроме того, можно помочь активистам делать столицу более чистой с помощью банковских переводов на карты: 4149499300097787, 4441111442004564 с обязательным комментарием "Финансовая помощь проекту "Києве, мий".