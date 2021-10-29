"Активисты" проводили на Киевщине митинги и призывали к свержению власти

СБУ задержала псевдоактивистов, которые проводили провокационные митинги. Они маскировались под общественное движение и распространяли призывы о необходимости свергнуть власть.

Зачинщиков обнаружили в Киевской области. Служба безопасности провела ряд обысков у организаторов группы.

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Митинги с призывом захватить власть

Злоумышленники позиционировали себя как активисты общественного движения. Они распространяли призывы о свержении власти и провоцировали беспорядки. В состав группы входили несколько жителей Киева и Киевской области. Они расшатывали обстановку в регионе и призывали к насильственному изменению конституционного строя в Украине.

"Лозунги" они распространяли среди участников массовых собраний и других общественных мероприятий. С призывами они ходили и возле государственных структур.



У "псевдоактивистов" провели обыски

Следователи уже сообщили лидеру группировки о подозрении. Ему инкриминируют часть 2 статьи 109 – Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Решают вопрос об избрании судом меры пресечения.

Правоохранители устанавливают все сферы деятельности "псевдоактивистов". Сейчас ищут и других участников, причастных к преступлениям против госбезопасности Украины.

В Харькове действовала преступная группировка, которая вредила безопасности Украины другим образом. Так, государственное предприятие производило детали к военным самолетам и незаконно тайно переправляли их в Россию.