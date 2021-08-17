На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили символы ностальгии по СССР: возник скандал

В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни установили декорации для празднования Дня Независимости. Журналисты и общественность возмутились, поскольку эти объекты закрывают фотографии погибших. Ситуацию прокомментировал мэр столицы.

На фотографиях, которые обнародовал журналист Богдан Кутепов, изображены советские автоматы с водой и макеты квартир. Пока неизвестно каким образом такие декорации будут использоваться в День независимости, но их появление на Аллее людям не понравилось.

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Реакция людей

Активистка Алина Боднар пишет в фейсбуке:

Во что превратили Аллею Героев Небесной Сотни ко Дню Независимости? То есть когда все семьи и майдановцы съедутся в Киев, то должны лицезреть эти дизайнерские решения? Уже в горле стоят такие режиссуры!

Институтская – памятник истории местного значения. Сейчас идет рассмотрение который год, чтобы занести улицу в национальный реестр.

Ко всему же улица арестована судебным решением. Любые действия, которые повлияют на изменение улицы, запрещены.

Декорации на Институтской: фото Богдана Кутепова

Журналист Евгений Будерацкий также возмущен. Вот, что он пишет в фейсбуке:

Не знаю, кто из "креативщиков" во власти придумал совковой инсталляцией закрыть Аллею Героев Небесной Сотни, но это очередной пример тотального непонимания событий, которые произошли в стране.

Ноль уважения к погибшим за свободу, зато куча пиетета к советской фигне. Ну неужели не понимали, что получат очередной хейт? Или так и было задумано?

Какие декорации монтировали на Институтской: видео Богдана Кутепова

Кличко тоже не понравилось

В КГГА уже прокомментировали инсталляцию. Мэр Виталий Кличко сообщил, что установка этих объектов на Институтской была согласована с Музеем Революции Достоинства, а город не выдавал никаких разрешительных документов. Впрочем, Кличко осудил такое творчество.

Я считаю, что на месте, где погибли украинские патриоты, не уместны символы ностальгии по Советскому Союзу,

– написал городской глава столицы в своем телеграме.

Текст публикации Виталия Кличко:

Друзья! Что касается "инсталляции" на Аллее Героев Небесной Сотни. Руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" была согласована с ним.

Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. Организацией празднования Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис Президента.

Распоряжением КГГА к празднованию 30-летия Независимости Украины на Аллее Героев Небесной Сотни предусмотрено только возложение цветов.

Инспектор Департамента благоустройства КГГА сейчас находится на месте и ожидает от руководства Мемориала документов, на основании которых установили "инсталляцию".

Я считаю, что на месте, где погибли украинские патриоты, не уместны символы ностальгии по Советскому Союзу...

Что говорят в Музее

Директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло в комментарии журналистам сообщил, что на аллее монтируют декорации к 30-летию Независимости.

О самой идее нас устно информировали, мы советовали обращаться к заинтересованным сторонам и предупредили организаторов относительно информирования Офиса генпрокурора, потому что территория под арестом и есть следственные действия, а также обращаться к семьям Небесной Сотни. Письменных деталей мы не получали, об этом узнали уже на месте,

– отметил он.

На Институтской сейчас находится полиция, представители КГГА и депутаты – все выясняют имели ли право на установку таких декораций – их уже начали демонтировать.

Активисты демонтируют инсталляции на Институтской: видео

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