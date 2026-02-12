Ночью враг бил по Киеву: в одной из квартир изъяли реактивный двигатель российского БпЛА

В ночь на 12 февраля российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами и ударными дронами. После обстрела в одном из многоквартирных домов в столице нашли реактивный двигатель вражеского беспилотника.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Какие последствия удара по Киеву?

Ночью 12 февраля российские войска прицельно били по Левому берегу столицы: в результате ударов повреждены авто и жилые дома.

По словам правоохранителей, в Дарницком районе столицы обломки вражеского БпЛА повредили фасад многоэтажки. В одной из квартир на последнем этаже взрывотехники также изъяли реактивный двигатель беспилотника.

По состоянию на 7:30 утра известно о двух пострадавших в результате обстрела Киева – мужчину и женщину.

В полиции отметили, что следственно-оперативные группы, патрульные полицейские и профильные службы продолжают работать на местах вражеских ударов, а ликвидация последствий воздушной атаки продолжается.

Последствия обстрела Киева / Фото: Нацполиция

Под атакой были и другие регионы