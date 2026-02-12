Комбинированная атака на Киев: есть первая информация о последствиях и пострадавших
- В Киеве в результате комбинированной атаки баллистическими ракетами и ударными беспилотниками поражены несколько районов.
- Повреждены частный дом и нежилая застройка, известно о 2 пострадавших.
Российская армия ударила по Киеву ночью 12 февраля. На город летели баллистические ракеты и ударные БпЛА.
В столице есть повреждения и пострадавшие, как информирует Киевская ГВА. Рассказываем, что известно на данный момент.
Хронология атаки Тревога в Киеве, дроны и баллистика атакуют Украину: где сейчас наибольшая угроза
Атака на Киев 12 февраля: какая есть информация о последствиях?
Российская армия нанесла по Киеву комбинированный удар с воздуха ночью 12 февраля. Враг применил по меньшей мере два вида оружия – баллистические ракеты и ударные беспилотники.
Отбой в столице дали в 05:22. По информации городской военной администрации и мэрии, есть повреждения в нескольких районах, также пострадали люди. Вот что известно на данный момент:
В Дарницком районе пострадал частный дом.
В Голосеевском и Деснянском районах повреждена нежилая застройка.
В Днепровском районе упали обломки возле жилых домов на двух локациях. Предварительно, без пожара.
- По состоянию на данный момент известно о 2 пострадавших.
ГСЧС подытоживает, что повреждена жилая застройка в Дарницком (обломки поразили фасад и остекление окон) и Днепровском (на двух локациях упали БпЛА возле домов) районах города.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Одновременно с Киевом враг атаковал Днепр: какие последствия там?
- В Днепре одновременно с Киевом после двух часов ночи прогремела серия взрывов из-за баллистической атаки и ударов БпЛА.
- Впоследствии власти сообщили, что в городе дома и машины, произошел пожар, пострадали младенец и 4-летняя девочка.