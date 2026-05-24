В Киеве в результате атаки пострадал Нацмузей "Чернобыль"

Российские оккупанты в ночь на 24 мая осуществили массированную атаку по Украине. В результате ударов в Киеве подвергся разрушениям Национальный музей "Чернобыль".

Об этом сообщил председатель Ассоциации чернобыльских операторов Ярослав Емельяненко.

Какие последствия после российского удара?

В результате вражеских ударов повреждения получил Национальный музей "Чернобыль". К счастью, пострадавших на месте нет.

В зданиях рядом повылетали окна, а также был задержан мародер, которого сразу передали правоохранителям. Емельяненко отметил, что все вещи, которые были в здании, сгорели или залиты водой.

Ощущения такие же, как когда Россия уничтожила все наши мощности в Чернобыльской зоне в 2022 году. Злость только растет. Пока живы, будем мстить,

– написал Емельяненко.

Также из-за атаки врага был поврежден памятник архитектуры Национального значения Почтовая станция и Церковь Рождества Христова.

Что еще известно об атаке России в ночь на 24 мая?

Обстрел Киева ночью 24 мая стал одним из самых массированных за 2025 – 2026 годы. Россияне уменьшили роль ударных и имитационных дронов из-за малой эффективности, зато основным компонентом удара стали крылатые ракеты типа Х-101, "Калибр" и "Искандер-К".

По предварительной информации, в целом этой ночью российские войска запустили более 50 ракет и до 700 БПЛА различных типов.

Также во время ночной массированной атаки на Киевскую область погибли два человека – мужчины в Бучанском и Обуховском районах. Количество пострадавших возросло до девяти, среди них – младенец, девочке еще нет года. Больше всего раненых в Фастовском районе – пятеро.

