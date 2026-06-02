Киев под обстрелами: жители столицы в сети жалуются, что в метро не хватало места из-за палаток

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную атаку на Киев, из-за чего тысячи людей искали убежище на станциях метро. В то же время в соцсетях вспыхнула дискуссия из-за установленных в укрытиях палаток – часть пользователей считает, что они занимали слишком много места во время воздушной тревоги.

Комментарии пользователей соцсетей собрал 24 Канал.

Пользователи возмущены развертыванием палаток в метро

После очередной массированной атаки России на столицу в соцсетях появились более десятка сообщений от киевлян, которые провели ночь в метро. Люди жалуются на переполненные станции и недостаток мест в укрытиях, а также на большие палатки, которые, по словам пользователей, занимают пространство, где могли бы разместиться еще несколько человек.

Разговоры людей: мажорам палаточникам должен быть запрещен вход в метро, надо создавать петицию, или пусть пускают к себе как минимум 3, или вон. Женщина порезала мужчине палатку, потому что он занял ее постоянное место, где до него всегда лежало 4 человека,

– пишет в Threads пользовательница gnomoverzhets.

В сообщениях пользователи отмечают, что из-за большого количества людей на станциях было сложно найти место, чтобы присесть. Другие граждане отмечают, что в таким условиях в подземке чувствовали сильный дискомфорт, удушье и тревогу, поэтому в своих сообщениях призвали власти искать способы улучшения условий пребывания в укрытиях во время длительных атак.



Киевляне прячутся от обстрелов в метро / Фото prostokarisha

Часть граждан в сети обращается к местным властям и метрополитену с требованием решить проблему с нехваткой мест в укрытиях, в частности урегулировать использование палаток в метро во время воздушных тревог.

Также в соцсетях активно обсуждают идею оставлять на ночь на станциях поезда с открытыми вагонами. По мнению авторов такого предложения, это позволило бы создать дополнительные места для людей, которые прячутся от обстрелов, а также частично разгрузить переполненные платформы.

Некоторые люди поддержали идею с палатками

Впрочем, немало пользователей выступили в защиту палаток, утверждая, что они не всегда занимают больше места, чем люди заняли бы без них.

По словам киевлян, палатки помогают организовать пространство для семей с детьми и домашними животными, а также защищают от сквозняков и дают возможность хоть немного отдохнуть во время многочасового пребывания в укрытии.

Некоторые жители столицы отмечают, что пользуются палатками в метро уже несколько лет и раньше это не вызывало общественного возмущения. Они считают, что нынешняя дискуссия связана прежде всего с резким ростом количества людей, которые начали спускаться в укрытие во время последних массированных атак.

24 Канал пытается получить комментарий относительно ситуации, сложившейся в ночь на 2 июня, от Киевской городской государственной администрации и Киевского метрополитена.

Напомним, в ночь на 2 июня российские войска массированно атаковали Киев ударными беспилотниками и ракетами различных типов.

Последствия атаки фиксируются в Подольском, Оболонском, Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Соломенском районах столицы. Под атакой врага оказались жилые дома, объекты нежилой застройки, автомобили, коммунальное предприятие, складские помещения. Везде вспыхнули пожары.

По состоянию на утро 2 июня известно о 58 пострадавших, среди них двое детей. 40 раненых медики госпитализировали. К сожалению, в результате обстрела погибли 4 человека.