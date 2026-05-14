Массированная атака на Киевщину: повреждены дома, среди раненых – ребенок

Ночью 14 мая российские войска били с воздуха по Киевской области. Последствия атаки фиксируют по меньшей мере в шести районах области.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Об этом сообщили начальник Киевской ОГА Николай Калашник и ГСЧС.

Какие детали вражеских ударов по Киевской области?

Николай Калашник проинформировал, что под российским прицелом были жилые дома. В целом в результате атаки пострадали семь людей.

В Бориспольском районе в результате атаки ранены пять человек, в том числе ребенок трех лет. Двух человек – мужчину 37 лет и женщину 50 лет – госпитализировали. У них осколочные ранения живота и грудной клетки, резаные и рваные раны. Также у пострадавшей сквозная травма лица. Другим медики оказали помощь на месте.

К тому же от ударов там повреждена многоэтажка. Оттуда эвакуировали 30 жителей. Еще повреждены шесть машин, предприятие, частный дом и хозяйственные постройки.

В частности, два человека травмированы в Фастовском районе – женщинам 42 и 32 лет оказали медпомощь на месте. Одна из них получила секущиеся раны обеих конечностей, а другая – острую реакцию на стресс. Там также повреждена многоэтажка.

У Бучанском районе после обстрела горело складское здание и две машины. В Обуховском повреждены три частных дома.

Кроме того, в Броварском районе пострадали три частных дома, автомобиль и предприятие. Еще один частный дом поврежден в Белоцерковском районе.

Многочисленные повреждения после атаки на Киевскую область / Фото ГСЧС

Пожарные потушили пожары в жилом секторе, продолжается ликвидация последствий.

Все оперативные службы работают непрерывно. Вместе с общинами и партнерами уже организуем помощь людям, чье жилье пострадало,

– добавил Калашник.

Еще кадры атакованных зданий / Фото Нацполиции

Атака на Киев: коротко о последствиях

Под массированным российским обстрелом ночью 14 мая был Киев. В большинстве районов столицы фиксировали пожары, падения обломков и прилеты в здания. Повреждены жилые дома, гаражи и недострой.

Известно, что в Дарницком районе после попадания произошел обвал жилого дома. ГСЧС спасает людей из-под завалов.

В результате атаки в столице пострадали более 20 людей. Еще один человек погиб.