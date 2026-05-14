Киев ночью был под страшной атакой: фото и видео с места обвала дома
- В результате атаки на Киев 15 мая пострадали несколько районов, в частности, в Дарницком районе было попадание в многоэтажный жилой дом, где спасли 10 человек.
- В Оболонском районе обломки повредили паркинг и бизнес-центр, а также квартиру на 12 этаже, в Днепровском районе загорелась крыша 5-этажного дома, а в Соломенском и Голосеевском районах зафиксированы падения обломков.
В ночь на 15 мая Россия снова коварно атаковала Киев. В результате этого повреждена гражданская инфраструктура.
Пострадали сразу несколько районов города. У ГСЧС показали фото и видео последствий.
Как выглядит Киев после атаки?
По данным ГСЧС, в Дарницком районе Киева есть попадание в многоэтажный жилой дом. Там обвалились конструкции.
Оттуда спасли 10 человек, проводятся аварийно-спасательные работы для поиска других пострадавших.
Также в этом районе зафиксировано падение обломков на территорию АЗС.
В Оболонском районе столицы обломки упали на открытую территорию и на 3-этажное здание паркинга и бизнес-центра. По другому адресу обломки повредили квартиру в жилом доме на 12 этаже, также было попадание в 25-этажный недострой, есть травмированные.
В Днепровском районе загорелась крыша 5-этажного жилого дома, пострадал один человек.
По другим адресам было попадание БпЛА в еще одну 5-этажку, поврежден частный жилой дом, загорелись несколько гаражей и припаркованное авто.
Кроме того, в Соломенском районе столицы произошло возгорание припаркованного автомобиля, в Голосеевском – обнаружены обломки на проезжей части, в Святошинском – падение обломков на открытую территорию.
Что еще известно об атаке на Киев?
Массированная атака на Украину началась примерно в 1 ночи 15 мая. Россия запустила сотни ударных БпЛА, а также применила баллистические ракеты. Ближе к 3 утра начался обстрел крылатыми ракетами.
Киев и Киевская область оказались в эпицентре ударов России. Также под ударом была Полтавская область.
По информации городского головы Виталия Кличко, в Киеве пока 9 человек госпитализировали, еще 2 людям оказали помощь амбулаторно.
Между тем в области, по данным ОВА, пострадали 6 человек. Последствия фиксируют в восьми районах.