Киев ночью был под страшной атакой: фото и видео с места обвала дома

В ночь на 15 мая Россия снова коварно атаковала Киев. В результате этого повреждена гражданская инфраструктура.

Пострадали сразу несколько районов города. У ГСЧС показали фото и видео последствий.

Как выглядит Киев после атаки?

По данным ГСЧС, в Дарницком районе Киева есть попадание в многоэтажный жилой дом. Там обвалились конструкции.

Оттуда спасли 10 человек, проводятся аварийно-спасательные работы для поиска других пострадавших.

Также в этом районе зафиксировано падение обломков на территорию АЗС.

В Оболонском районе столицы обломки упали на открытую территорию и на 3-этажное здание паркинга и бизнес-центра. По другому адресу обломки повредили квартиру в жилом доме на 12 этаже, также было попадание в 25-этажный недострой, есть травмированные.

В Днепровском районе загорелась крыша 5-этажного жилого дома, пострадал один человек.

По другим адресам было попадание БпЛА в еще одну 5-этажку, поврежден частный жилой дом, загорелись несколько гаражей и припаркованное авто.

Кроме того, в Соломенском районе столицы произошло возгорание припаркованного автомобиля, в Голосеевском – обнаружены обломки на проезжей части, в Святошинском – падение обломков на открытую территорию.

Что еще известно об атаке на Киев?

Массированная атака на Украину началась примерно в 1 ночи 15 мая. Россия запустила сотни ударных БпЛА, а также применила баллистические ракеты. Ближе к 3 утра начался обстрел крылатыми ракетами.

Киев и Киевская область оказались в эпицентре ударов России. Также под ударом была Полтавская область.

По информации городского головы Виталия Кличко, в Киеве пока 9 человек госпитализировали, еще 2 людям оказали помощь амбулаторно.

Между тем в области, по данным ОВА, пострадали 6 человек. Последствия фиксируют в восьми районах.