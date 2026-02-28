Укр Рус
Вражеские дроны ударили по Киевской области: повреждены здания и авто
28 февраля, 12:00
Вражеские дроны ударили по Киевской области: повреждены здания и авто

Дария Черныш
Основні тези
  • Российские дроны атаковали Обуховский район Киевской области, повредив частный дом, машину и аграрное помещение.
  • В результате атаки никто не пострадал, а местные власти обеспечат необходимую помощь.

Утром 28 февраля Россия атаковала Киевскую область ударными дронами. Последствия обстрела фиксируют в Обуховском районе.

Подробнее о последствиях атаки рассказал глава Киевской ОГА Николай Калашник.

Что известно об атаке на Киевскую область?

По данным Киевской ОВА, утром под обстрел российских дронов попала Обуховщина. В результате атаки там поврежден частный дом и автомобиль. Также повреждено аграрное помещение.

Николай Калашник заверил, что в результате атаки никто не пострадал.

На месте работают специалисты – фиксируют и ликвидируют последствия вражеской атаки,
– добавил начальника КОВА.

Местные власти поблагодарили службы и силы ПВО за оперативную работу. Также заверила в оказании помощи людям, чье жилье пострадало от российской атаки.

Последствия других атак по Украине

  • Ночью 28 февраля Россия атаковала дронами одну из железнодорожных станций Днепропетровской области. По данным вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, в результате атаки возник пожар и травмирован машинист поезда.

  • Воздушные силы ВСУ сообщили, что в целом этого обстрела россияне запустили по Украине 1 баллистическую ракету и 105 ударных БПЛА. Большинство из них удалось обезвредить силам ПВО.