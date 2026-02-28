Вражеские дроны ударили по Киевской области: повреждены здания и авто

Утром 28 февраля Россия атаковала Киевскую область ударными дронами. Последствия обстрела фиксируют в Обуховском районе.

Подробнее о последствиях атаки рассказал глава Киевской ОГА Николай Калашник.

Что известно об атаке на Киевскую область?

По данным Киевской ОВА, утром под обстрел российских дронов попала Обуховщина. В результате атаки там поврежден частный дом и автомобиль. Также повреждено аграрное помещение.

Николай Калашник заверил, что в результате атаки никто не пострадал.

На месте работают специалисты – фиксируют и ликвидируют последствия вражеской атаки,

– добавил начальника КОВА.

Местные власти поблагодарили службы и силы ПВО за оперативную работу. Также заверила в оказании помощи людям, чье жилье пострадало от российской атаки.

Последствия других атак по Украине