Вражеские дроны ударили по Киевской области: повреждены здания и авто
- Российские дроны атаковали Обуховский район Киевской области, повредив частный дом, машину и аграрное помещение.
- В результате атаки никто не пострадал, а местные власти обеспечат необходимую помощь.
Утром 28 февраля Россия атаковала Киевскую область ударными дронами. Последствия обстрела фиксируют в Обуховском районе.
Подробнее о последствиях атаки рассказал глава Киевской ОГА Николай Калашник.
Что известно об атаке на Киевскую область?
По данным Киевской ОВА, утром под обстрел российских дронов попала Обуховщина. В результате атаки там поврежден частный дом и автомобиль. Также повреждено аграрное помещение.
Николай Калашник заверил, что в результате атаки никто не пострадал.
На месте работают специалисты – фиксируют и ликвидируют последствия вражеской атаки,
– добавил начальника КОВА.
Местные власти поблагодарили службы и силы ПВО за оперативную работу. Также заверила в оказании помощи людям, чье жилье пострадало от российской атаки.
Последствия других атак по Украине
Ночью 28 февраля Россия атаковала дронами одну из железнодорожных станций Днепропетровской области. По данным вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, в результате атаки возник пожар и травмирован машинист поезда.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в целом этого обстрела россияне запустили по Украине 1 баллистическую ракету и 105 ударных БПЛА. Большинство из них удалось обезвредить силам ПВО.