В Киеве над мостом Патона поднимается "дым": в КГГА обратились к горожанам
- В Киеве на мосту Патона образовался пар из-за утечки теплоносителя, который обнаружили утром 22 марта.
- Повреждения локализовали, а теплоснабжение временно приостановили для столичных микрорайонов Русановка и Березняки.
Утром в воскресенье, 22 марта, в Киеве на мосту Патона заметили якобы дым. Впоследствии выяснилось, что причиной стало повреждение теплосети – над конструкцией образовался пар.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Что произошло с мостом Патона?
По данным КГГА, утечку теплоносителя обнаружили около 07:30 – из-за этого и образовался пар.
Отмечается, что из-за особенности прокладки сети непосредственно под мостовой конструкцией работы будут выполнять верхолазы. Сейчас специалисты "Киевтеплоэнерго" уже локализовали повреждения и начинают ремонтные работы.
На время проведения ремонта в Киеве также временно приостановили теплоснабжение для жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки.
В КГГА уверяют, что подача тепла и горячей воды будет восстановлена сразу после завершения работ.
Что известно о реальном состоянии моста?
Академик НАН Украины, первый вице-президент Академии Вячеслав Богданов заявил, что сейчас техническое состояние моста Патона через Днепр вызывает беспокойство. По его словам, восстановление моста требует системного решения на государственном уровне.
Сейчас мост работает с ранее установленными ограничениями. На сегодня там запрещено движение грузового транспорта, а крайние полосы проезжей части перекрыты специальными наливными барьерами.
В то же время в КГГА отмечали, что специалисты КП "Киевавтодормост" круглосуточно контролируют техническое состояние опорных конструкций моста и проводят необходимые работы для его надлежащего содержания.