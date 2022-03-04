В Белой Церкви и Фастове раздаются сирены

В Белой Церкви и Фастове объявили о воздушной опасности. Всем следует пройти в укрытие.

Киевская область постоянно находится под угрозой авианалетов и ракетных обстрелов.

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В столице часто раздаются сирены

Из-за угрозы в столице комендантский час на выходные 5 и 6 марта в Киеве остается без изменений. Он будет продолжаться каждую ночь с 20:00 вечера до 7:00 утра.

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