Белорусские беглецы: в зоне отчуждения сняли на видео быков-"нелегалов"

Возле КПП "Парышев" работники Чернобыльской зоны заметили трех упитанных и привыкших к людям быков. Они свободно путешествовали по Зоне отчуждения.

Запись с тремя быками, которые идут вдоль дороги, обнародовали в соцсетях работники Центра организационно-технического и информационного обеспечения управления Зоной отчуждения. В комментариях к посту пользователи предположили, что животные пришли на территорию Украины из Беларуси.

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У одного из быков на ухе заметили пластиковый чип со штрихкодом.

Сбежали из Беларуси

Быков-красавцев заметили поблизости от КПП "Парышев" ночью 23 сентября. Парнокопытные двигались вдоль асфальтовой дороги и совсем не обращали внимания на людей и машины.

Обратив внимание на автомобиль после включения дальнего света фар, быки продолжили свое движение, но один из них перешел дорогу, а затем – вернулся к своим сородичей.

В Центре управления зоной отчуждения отметили, что неизвестно, принадлежат ли эти быки в лубянскомустада диких коров. При этом эксперты подчеркнули, что, скорее всего, эти путешественники неместные.

В комментарии к записи сотрудник Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии Сергей Гащак рассказал, что в Лубянском стаде все быки черно-белые. Так что, скорее всего, животные пришли в Киевскую область из Беларуси.

Смотрите видео с быками из Беларуси в Зоне отчуждения: