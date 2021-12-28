Без вакцинации – только с тестами: в КГГА напомнили киевлянам правила карантина

Чтобы после новогодних праздников школы Киева продолжили свою работу в штатном режиме, а дети вернулись за парты здоровыми, жители Киева должны соблюдать карантинные ограничения.

По словам заместителя Виталия Кличко Николая Поворозника, каникулы в учебных заведениях Киева начались 28 декабря. Согласно плану, завершиться они должны 9 января.

Смотрите также Омикрон в Киеве: как уберечься от нового варианта коронавируса

Чиновник напомнил всем о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и использования антисептиков.

Какие ограничения действуют в Киеве

Поворозник подчеркнул, что для возвращения школьников в учебные заведения все должны соблюдать ограничения, действующие в столице в связи с попаданием в желтую зону.

В Киеве запрещено:

пользоваться услугами общественного транспорта без наличия актуального отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста. Альтернативой для этого является наличие сертификата о вакцинации или документа о выздоровлении от коронавирусной болезни. Ездить в транспорте без тестов и вакцинации могут только несовершеннолетние.

посещение ТРЦ подростками, не достигшими 18 лет, без сопровождения взрослых с сертификатом или отрицательными тестами.

Правила карантина в желтой зоне / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Омикрон уже в Киеве

Поворозник также отметил, что недавно в столице уже зафиксировали случаи заболевания новым штаммом COVID-19 Омикрон, который имеет гораздо большую контагиозность, чем Дельта.

По данным предыдущих исследований, зараженные штаммом Омикрон гораздо реже нуждаются в медпомощи и госпитализации по сравнению с инфицированным вариантом Дельта. Впрочем, ученые базировались на информации из стран, где пожилые жители почти полностью вакцинированы. В Украине вакцинация пенсионеров фактически провалена.