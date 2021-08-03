Бойца УГО, который избил до комы танцовщика Дорофеевой, взяли под стражу

Работнику Управления государственной охраны Украины, которого подозревают в избиении танцовщика из шоу-балета Нади Дорофеевой, избрана мера пресечения. Суд решил взять мужчину под стражу.

По ходатайству Киевской городской прокуратуры районный суд столицы 3 августа избрал злоумышленнику меру пресечения.

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Подозреваемый в избиении танцовщика Дорофеевой – под стражей

Бойца УГО, которого подозревают в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения 22-летнему танцовщику из шоу-балета певицы Нади Дорофеевой, взяли под стражу на 60 суток.

Напомним, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Нападающему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Жестокое избиение танцовщика Нади Дорофеевой: что известно