Бойца УГО, который избил до комы танцовщика Дорофеевой, взяли под стражу
3 августа 2021 , 18:30Читати новину українською
Источник:Киевская городская прокуратура
Работнику Управления государственной охраны Украины, которого подозревают в избиении танцовщика из шоу-балета Нади Дорофеевой, избрана мера пресечения. Суд решил взять мужчину под стражу.
По ходатайству Киевской городской прокуратуры районный суд столицы 3 августа избрал злоумышленнику меру пресечения.
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Подозреваемый в избиении танцовщика Дорофеевой – под стражей
Бойца УГО, которого подозревают в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения 22-летнему танцовщику из шоу-балета певицы Нади Дорофеевой, взяли под стражу на 60 суток.
Напомним, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Нападающему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
Жестокое избиение танцовщика Нади Дорофеевой: что известно
- Инцидент произошел в ночь на 1 августа вблизи гей-клуба Lift, что в Киеве.
- На обнародованном видео заметно, что конфликт спровоцировал военный-охранник. Он сильно толкнул друга танцовщика. После словесной перепалки мужчина ударил парня кулаком в голову. Тот потерял сознание и упал на землю.
- Личность нападавшего установили в день избиения. Он оказался работником Управления государственной охраны Украины.
- Мужчину отстранили от работы, после чего задержали и открыли уголовное производство.
- В то же время танцовщик в тяжелом состоянии, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.